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文在寅推動檢察改革掀風波 檢方高層接連請辭

2022/4/22 16:12
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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國執政黨共同民主黨與最大在野黨國民力量今天接受國會議長朴炳錫提出的「剝奪檢察偵查權法案」的折衷案後，檢察總長金浯洙與各地檢察長等檢查體系高層紛紛請辭。

韓聯社報導，金浯洙17日就曾以反對共同民主黨推進該法案為由請辭，但被總統文在寅駁回，金浯洙收回辭呈後持續說服國會，但朝野兩大黨今天仍接受上述折衷案。金浯洙稍早透過大檢察廳（韓國最高檢察機關）發言人表示，將對當前狀況負起全責，並再次請辭。

除金浯洙外，大檢察廳次長檢察官朴成鎮以及首爾高等檢察廳、水源高等檢察廳、大田高等檢察廳、光州高等檢察廳、大邱高等檢察廳、釜山高等檢察廳等現任檢察長都提出請辭，可能引發韓國檢查體系前所未見的高層空窗期，也有不少第一線檢察官萌生去意。

國會預計在下週舉行的全體會議處理剝奪檢察偵查權的折衷案，代表此案可能在5月3日的國務會議上表決通過。

文在寅政府推動檢察改革，這也是候任總統尹錫悅先前辭去檢察總長職務的原因之一。

韓國民族日報報導，為了在新政府上任前完成改革目標，執政黨共同民主黨先前表示將利用國會多數席次優勢，強行通過此案。

這件折衷案內容包括完全分離檢察直接偵查權與公訴權，禁止檢方直接偵辦6大犯罪案件中涉公職者、選舉、軍工項目及重大事故犯罪案；成立重大犯罪偵查廳時，檢方將被剝奪就貪腐、經濟犯罪案的直接偵查權。（編輯：高照芬）1110422

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