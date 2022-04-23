反俄國侵烏 伊斯坦堡接棒台灣「假死抗議」

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烏克蘭遭俄羅斯入侵，平民遭殺害的影像不斷曝光，引發國際怒火。為了把戰事與當地民眾的距離拉近，呼籲正視戰爭殘酷，伊斯坦堡數十名烏克蘭、俄羅斯人上街「假死抗議」。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年4月23日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡22日專電）台灣日前「假死抗議」反戰示威22日重現伊斯坦堡街頭，現場有面容哀戚的「靈魂」緊挨「屍體」。主辦人說，台灣的假死抗議感覺更自由；台灣加入挺烏克蘭行列，顯示台灣是自由國度。

俄羅斯入侵烏克蘭，種種暴行引發國際社會怒火，在伊斯坦堡的烏克蘭人及離鄉背井的俄羅斯人發起假死抗議，邀集數十名民眾，在距離俄羅斯領事館不遠處呈現戰事慘況。「停止殺戮」、「土耳其抵制俄羅斯」及「北大西洋公約組織（NATO）關閉烏克蘭領空」等口號在整場抗議活動中不斷響起。

現場除了有民眾穿著染有紅漆的上衣橫臥在地，也有抗議人士扮演的「靈魂」緊挨一旁，手持寫有「我被殺，就只因為我是烏克蘭人」標語，盼把俄烏戰事與當地民眾的距離拉近，呼籲國際社會正視戰爭殘酷。

20出頭歲的俄羅斯人卡嘉（Katya）是主辦人之一，她認為在獨裁俄國已經沒有未來，她一年多前來到土耳其。她對中央社表示，盼藉由今天的示威活動，讓世人不忘在烏克蘭小鎮布查（Bucha）等地遭屠殺的百姓，「這些人不但死在槍口下，還被強暴」。

她指出，因為在土耳其處處受限，無法在俄羅斯領事館前舉行反戰示威，還要與警察周旋。接著要張羅化妝、服裝等，為了籌備這場抗議活動，其實花了不少時間。

卡嘉認為，台灣上週在自由廣場的假死抗議更自由隨性，「不像我們得縝密策劃，還要取得警方同意」；台灣加入挺烏克蘭的示威行列，顯示台灣也是個自由國度。

她呼籲外界支持聲援烏克蘭的活動，分享更多與戰事相關的資訊，並呈現更多衝突帶來的情感傷痛。

「俄軍對烏克蘭進行種族滅絕。如今有成千上萬的人被殺，單單就因為他們是烏克蘭人」。烏克蘭人達莉娜（Darina）說，她今天上街，就是想傳遞戰爭正在發生，烏克蘭人日日為自己的土地而戰的訊息。

達莉娜也感謝台灣沒有保持沉默，挺身支持烏克蘭，現在是非常艱難的時期，烏克蘭需要幫助。

身穿「血痕」上衣的抗議人士立哈（Lyhav）在俄烏戰爭爆發後來到伊斯坦堡。他表示，自己在俄國什麼忙都幫不上，無法支持烏克蘭 ，於是離開家鄉加入抗議，「我們必須大聲為所有人發聲，呼籲止戰，這是每個人的責任，尤其是俄國人」。

根據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）21日的數據，俄羅斯2月24日對烏克蘭發動全面軍事攻擊至今，共有2345名烏克蘭平民喪生，2919人受傷。（編輯：高照芬）1110422