馬斯克備妥465億美元 傳推特重新考慮收購提議

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「華爾街日報」報導，億萬富翁、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克21日表示他已備妥必要資金後，推特正在重新考慮他的收購提議。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，億萬富翁、電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克21日表示他已備妥必要資金後，推特正在重新考慮他的收購提議，雙方今天持續進行討論。

華爾街日報援引知情人士的話說：「推特（Twitter）正在重新審視這項提議，且比之前更有可能尋求談判。」

馬斯克（Elon Musk）21日表示，他已籌集近465億美元（新台幣1兆3645億元），來為這筆交易融資。馬斯克還說，他可能會繞過推特董事會，直接向各股東提出收購，以取得這個社群媒體平台的控制權。

反對這項惡意併購的推特董事會一致通過又稱「毒藥丸策略」（Poison pill）的「股東權利計畫」（shareholder rights plan），讓馬斯克更難透過市場收購推特15%以上股分。馬斯克目前持有推特9.2%股權。

華爾街日報報導：「馬斯克22日與推特數名股東私下聯繫後，推特態度出現潛在轉變。」

根據報導，消息人士說，馬斯克「承諾，無論收購成功與否，都將致力解決他眼中困擾推特和全國的言論自由問題」。

消息人士告訴華爾街日報，馬斯克在一連串視訊通話中竭力爭取部分股東支持，希望他們能左右公司的決定。

馬斯克在21日提交的證券文件中表示，他於上週考慮繞過推特董事會，直接向股東收購持股，「但目前還未確定是否這樣做」。

根據報導，消息人士說，推特可能會在28日、甚至更早之前針對此事做出宣布。

報導說，馬斯克顯然最近告訴推特董事長泰勒（Bret Taylor），最初於本月14日提出以每股54.20美元收購推特的報價並未改變，不過部分股東希望推特向馬斯克尋求更好的價碼。美國財經雜誌「富比世」（Forbes）估計，馬斯克的淨資產約達2700億美元。

推特先前曾邀請馬斯克加入董事會，但馬斯克予以拒絕。

一名投資推特的基金經理說：「倘若下週一覺醒來，看到馬斯克可能將他所謂最佳和最終報價提高到每股64.20美元，我不會太驚訝。」「他也可能徹底放棄收購，任何情況都有可能。」

推特股價22日收在48.93美元，與馬斯克提出的報價仍有一段差距，反映出這項收購案仍存在不確定性。

推特和馬斯克的代表未立即回覆置評要求。

華爾街日報報導，馬斯克與推特今天將舉行會議，討論收購條件。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110425