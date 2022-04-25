習近平祝賀馬克宏連任 稱中法都具獨立自主傳統

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（中央社記者張淑伶北京25日電）中國國家主席習近平今天致電法國總統馬克宏，祝賀他勝選連任。他強調中法都是具有「獨立自主傳統」的大國，並稱當前國際形勢下，中法關係健康穩定發展的戰略意義更加凸顯。

新華社報導，習近平表示，過去5年來，「在我們共同引領下」，中法全面戰略夥伴關係保持高水平發展，雙方持續深化各領域務實合作，並肩抗擊COVID-19疫情，共同維護多邊主義、完善全球治理，為中歐關係發展注入新動力。

在俄烏戰爭持續、中美關係緊張的大背景下，習近平強調，中法都是具有獨立自主傳統的大國。他聲稱，國際形勢正經歷深刻複雜變化，中法關係健康穩定發展的戰略意義愈加凸顯。

習近平說，他始終從戰略高度和長遠角度看待中法關係，願繼續和馬克宏一起，秉持「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」的建交初心，攜手推動中法關係不斷邁上新台階。

馬克宏（Emmanuel Macron）與習近平的近期通話，一次是在3月8日，習近平與馬克宏和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行視訊峰會，就烏克蘭局勢交換意見；一次是在2月16日，習近平與馬克宏通電話，雙方談及烏克蘭局勢外，馬克宏也呼籲中國解除對立陶宛的制裁，並表達對新疆強迫勞動的擔憂。（編輯：李雅雯）1110425