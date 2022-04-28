教宗談婆媳相處：媳婦真心相待 婆婆說話留心

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（中央社梵蒂岡27日綜合外電報導）天主教教宗方濟各今天呼籲信徒尊重長者、顧好家庭關係，也藉機提到婆婆/媳婦和岳母/女婿相處之道，說晚輩「別把婆婆/岳母視為魔鬼」，但長輩也該「注意自己的舌頭」。

法新社報導，方濟各（Pope Francis）2015年訪問美國時，曾對在場數千信徒說：「家庭總有紛爭的時候，有時碗盤會飛，有時孩子讓人頭痛，婆婆/岳母這方面我就不說了。」這番話讓在場民眾忍俊不禁。

今天，85歲的方濟各在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter's Square）對信徒發表談話時，再次將注意力轉向家庭關係，說婆婆/岳母有如「神話角色」，往往是「刻板印象」的受害者。

教宗說：「雖然『婆婆/岳母』的稱謂常伴隨負面觀感，我們不要將她視為魔鬼。婆婆是你丈夫的母親，岳母是你妻子的母親。」

方濟各說：「我們往往會告訴自己：婆婆/岳母離我們越遠越好。」他說：「但不該是這樣的，她是位母親，是位長者。」

他說：「對一個女人來說，最美好的事情之一就是有孫子。當她的孩子有了自己的孩子，她會有重獲新生的感覺。」

教宗也呼籲為人媳婦照顧好婆媳關係，「妳的婆婆生下你的丈夫，至少讓她們開心」。

不過教宗也對升格婆婆/岳母的信徒喊話，「各位，說話時要留心」。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110428