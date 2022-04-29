美再提供烏克蘭大筆援助 拜登：不能袖手旁觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）要求國會，再次批准為烏克蘭戰事相關問題投入330億美元，他說這筆支出「不少」，但面對俄羅斯的「暴行和侵略」，華府不能袖手旁觀。

拜登昨天強調，儘管莫斯科當局「言辭讓人感到不安」，但美國「並未攻擊俄羅斯」，儘管他說美國已經向烏克蘭提供10套致命的反裝甲武器系統，以抵禦俄國派到烏克蘭的每一輛戰車。

拜登表示：「我們不是攻擊俄羅斯，我們是在協助烏克蘭抵禦俄國侵略。」

對於俄國「隨口說出」的可能在烏克蘭戰事動用核武，拜登加以抨擊，並說，這顯示俄國已陷入「絕望」。

拜登指出：「沒有人應隨口說出動用核武或可能動用核武，這是不負責任的說法。」

俄國當局今天則表示，拜登建議允許美國官員扣押俄國人士資產並用以支援烏克蘭，相當於非法侵吞行徑。

拜登要求美國國會提供330億美元援助烏克蘭，這項提案也得以讓美國官員扣押更多俄羅斯權貴的資產，用以資助烏克蘭，並將逃避制裁的行為進一步定罪。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110429