無視禁令 巴西屠宰場繼續向中國出口驢皮

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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西聯邦法院下令暫停屠宰驢子近3個月，東北部巴伊亞州（Bahia）的屠宰場仍然繼續宰殺這種動物，將驢皮出口到中國，以製成阿膠，這是一種被認為具補身功效，但未經科學證實的藥材。

巴西首都巴西利亞聯邦法院於今年2月3日做出暫停屠宰驢子的決定，但根據農業和畜牧業等數據，單是巴西最大的驢子屠宰場和肉類加工場「東北畜牧工商有限公司」（Frinordeste）在禁令實施後，仍宰殺1.44萬隻驢子。

國際對阿膠藥材市場的研究指出，每張驢皮在中國的售價介於2000美元至4000美元之間。由兩名中國人和一名巴西人合股創建的「東北畜牧工商有限公司」，在過去3個月至少有2880萬美元的營收。

自2016年以來，巴西開始出口驢皮到中國生產阿膠，雖然沒有科學的有效性證明，不過盛傳這種藥材可治療多種健康問題，如月經不調、貧血、失眠和陽痿。每年市場規模達數十億美元。

高需求和高利潤讓中國商人將目光投向巴西。根據巴西地理統計局（IBGE）的數據，2013年全國有90萬頭驢，大部分位於東北部，目前大約有40萬頭。2010年至2014年間，巴西屠宰1000頭驢、2015年至2019年間共殺死9.16萬頭。

巴伊亞州獸醫區域委員會（CRMV-BA）報告指出，這種屠宰速度和中國對阿膠的需求，可能會在幾年內讓東北地區的驢子數量再銳減。

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阿膠商人被巴西當局和保育團體指控採取壓榨模式活動，屠宰巴西大部分的驢子，並剝削和搜刮當地資源。

動物福利組織「驢子庇護所」（The Donkey Sanctuary）調查指出，除了巴西，中國商人也向其他國家尋求驢子供應，如中亞國家吉爾吉斯，自2017年以來已經失去57%的驢群；馬利、迦納和衣索比亞等非洲國家最近也禁止屠殺驢子。不過屠殺驢子仍然祕密發生。（編輯：陳惠珍）1110430