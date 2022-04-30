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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

俄外長：俄烏開戰以來102萬人撤至俄羅斯

2022/4/30 13:16
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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在今天清晨發布的聲明中說，自2月24日以來，有超過100萬人從烏克蘭撤到俄羅斯。

路透社報導，這102萬人中包括12萬名外籍人士及自頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）撤離的民眾。兩地是獲俄羅斯支持的烏克蘭分離地區，莫斯科在揮軍侵烏前承認這兩地獨立。

根據聯合國數據，自俄羅斯入侵以來，已有超過540萬人逃出烏克蘭。俄方稱執行「特殊軍事行動」，目的是去除烏克蘭軍事化與納粹化。然而，烏克蘭與西方國家稱俄羅斯是無端對烏克蘭發動侵略戰爭。

俄羅斯外交部網站刊出拉夫羅夫向中國官媒新華社表示，烏克蘭境內有280萬人要求撤到俄羅斯。

烏克蘭先前的說法，是莫斯科當局強迫遣送數以千計的民眾到俄羅斯。

在烏克蘭一些前線地區，包括遭到圍困的南部港市馬立波（Mariupol），撤離平民的行動一再受阻，烏俄互相怪罪對方。

拉夫羅夫表示，如果美國與北大西洋公約組織（NATO）「真心」有意解決烏克蘭危機，應該停止運送武器到基輔。

拉夫羅夫說：「北約國家公開表達對基輔當局的支持，這一切的作為，都是在妨礙藉由達成政治共識結束這場軍事行動。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110430

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