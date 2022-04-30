越南歌手山松MV出現跳樓畫面 當局警告後移除

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（中央社記者陳家倫河內30日專電）越南流行歌手山松（Son Tung）的首支英語MV因為出現跳樓自殺的畫面遭到越南當局批評，這支MV發布短短22小時就有超過720萬人觀看，目前MV已自YouTube上移除。

今年28歲的山松是越南流行歌手，他的穿著打扮與行事作風常被認為會引來年輕人仿效，這支引發爭議的MV歌名為There’s No One At All，描述一名迷失的孤兒最後選擇跳樓自殺，遭到越南文化體育旅遊部表演藝術局要求下架。

越南快訊（VnExpress）報導，山松的YouTube官方帳號28日晚間發布這支MV，至29日下午短短22小時就吸引超過720萬人觀看。越南主管機關認為，這支MV對觀眾帶來巨大的影響且會引發負面行為，特別是對兒童的影響。

越南當局還批評，「有跡象顯示」，這支MV違反規定，利用服裝、文字、聲音、圖像、手勢等方式牴觸越南傳統，對社會的心理健康與道德價值產生負面影響，「要求有關單位立刻停止這支影片的傳播。」

山松29日晚間在擁有超過1400萬人追蹤的個人臉書（Facebook）專頁上針對MV所引發的爭議向歌迷與觀眾道歉。目前MV已經自YouTube上移除。

山松MV裡的跳樓畫面觸動越南社會的敏感神經，越南父母常將自己的希望寄託於孩子身上，「望子成龍」的心態使得親子關係緊張，在壓力下越南社會屢屢傳出學生跳樓的憾事。

越南民眾對於MV是否會引發「不良影響」各有看法，一名民眾表示，年輕人可能會自MV裡面學到「解決問題的負面方式」；一名媒體經理認為，MV就是純屬虛構的娛樂產品，與真實生活一點關係都沒有。

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山松本名阮清松（Nguyen Thanh Tung），出生於越南北部的太平省（Thai Binh），年紀輕輕就囊括MTV歐洲音樂獎等多個音樂獎項。音樂串流服務龍頭Spotify年終報告指出，山松2021年在越南的熱度排第2，次於韓國團體BTS。（編輯：黃自強）1110430

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