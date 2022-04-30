0424-0430一週大事

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美國今年首季經濟成長率衰退1.4%，是疫情以來首見。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。（中央社檔案照片）

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一週大事關注焦點：美國首季經濟萎縮／俄國斷供天然氣／馬克宏連任／推特賣給馬斯克／班班有冷氣啟動／3+4居家隔離上路／標普調升台灣主權評等／食藥署核准家用唾液快篩

國外新聞

★美股狂跌、美國首季經濟意外萎縮 疫情以來首見

美股道瓊指數29日大跌939點，科技股一蹶不振，那指單月跌幅超過13%，創13年來最慘表現。回顧4月，美股受中國封城、俄烏戰爭延燒、通貨膨脹居高不下、聯邦準備理事會（Fed）示意積極升息等因素打擊，投資人操作趨於保守，科技與成長股首當其衝。美國28日公布GDP數據，由於Omicron變異株和政府支出縮減衝擊消費者和企業，2022年首季經濟成長率不僅未出現原先預期的小幅增長，反而衰退1.4%，是2年前因疫情衰退以來首見。

★波蘭保加利亞遭俄斷供天然氣 摩爾多瓦親俄區情況堪憂

俄羅斯停止向波蘭和保加利亞供應天然氣。（中央社製圖）

俄羅斯入侵烏克蘭後引發全球制裁，俄國總統蒲亭上月要求「不友善」國家以盧布支付天然氣進口費用，迄今只有少數買家同意。俄羅斯以波蘭和保加利亞未以盧布支付相關款項為由，宣布27日起暫停對這兩國供應天然氣，顯示俄烏戰爭掀起的政治和能源供應衝突升級。不過，保加利亞不怕俄羅斯斷供，一條在疫情期間建造的天然氣新管線取道希臘進口天然氣，將在6月開始商轉。烏克蘭指控俄方是藉「斷氣」的方式來脅迫歐洲，歐盟則表示將做出「協調一致」的回應。烏克蘭並指控俄羅斯試圖在摩爾多瓦分離主義地區製造動盪，引發外界益發擔心烏克蘭戰爭恐升級成更廣泛的衝突，聯合國、美國與法國皆已表達關切。

★美通過新版「租借法案」助烏克蘭抗戰 德國政策轉彎宣布援烏武器

美國聯邦眾議院28日以壓倒性票數通過烏克蘭版的「租借法案」，待總統拜登簽署便可生效，讓烏克蘭更容易取得對抗俄國入侵所需的武器。租借法案起源於二次世界大戰，它當年讓美國政府得以租借軍事裝備給盟友，被視為擊潰納粹德國的重要舉措。另外，逾40西方國家的高階官員26日在德國開會，德國國防部長蘭布雷特在會議上表示，近來因不願提供重型武器而飽受批評的柏林政府將同意德國軍火商可向烏克蘭提供一款裝甲防空砲車。

★馬克宏連任法國總統歐洲鬆口氣 廢票率創逾50年新高

法國總統大選底定，現任總統馬克宏（右）連任成功。圖為馬克宏24日前往投票。（圖取自facebook.com/EmmanuelMacron）

法國總統馬克宏24日在第2輪決選投票擊敗雷朋，成為法國20年來首度連任的總統。分析認為，俄羅斯與烏克蘭戰爭蓋過內政，著實幫馬克宏一把，縱然他與俄國總統蒲亭的會談無助改變緊張情勢，卻做到法國人希望自家總統該做的事：未到最後關頭絕不放棄和平。但也有許多選民表示，他們只是不想讓雷朋掌權才把票投給馬克宏。此外，約28%選民選擇作壁上觀，不投票的選民與廢票率創50多年新高，對馬克宏而言是一警訊。

★上海封城滿月物資仍短缺 北京疫情升溫 中國人行降準1碼救經濟

封城1個月，上海的疫情似乎有趨緩跡象，然而物資供給問題仍存在。圖為9日上海大潤發超市南匯店員工裝載物資。（中新社）

封城1個月，上海COVID-19疫情似乎有趨緩跡象，29日新增本土病例出現一個月以來的新低，然而物資供給問題仍存在，不少社區因物資短缺而不滿。有民眾組織「砸鍋要物資」行動，透過敲鍋表達不滿，並戲稱舉行「音樂會」。北京22日至28日累計確診者194例，涉疫區域也擴大到12個行政區。當局指出，近半感染者與聚餐有關，要求所有管控區、防範區正在營業的餐飲業暫停內用。疫情重創經濟，中國人民銀行官網宣布，於25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，釋放長期資金約人民幣5300億元（約新台幣2.4兆元）入市救經濟，降低相關業別和企業融資成本，支持受疫情影響單位復甦。

★北約軍艦抵芬蘭將聯合訓練 為快速反應部隊做準備

北大西洋公約組織軍艦25日抵達芬蘭。（圖取自twitter.com/rlaivasto）

芬蘭與鄰國瑞典是北約的親密夥伴，但都未加入1949年冷戰期間為對抗蘇聯成立、以美國為首的北約。3艘北大西洋公約組織軍艦25日抵達芬蘭西南港口，將與芬蘭海軍聯合訓練。俄軍入侵烏克蘭導致芬蘭與俄國緊張情勢升高，芬蘭考慮加入北約。北約秘書長史托騰柏格表示，如果芬蘭和瑞典決定提出入會申請，將可迅速加入北約。

★日本北海道船難至少14死 船身沉在120公尺海底

日本北海道一艘載有26人的觀光船KAZU 1於23日下午在知床半島海域失聯，搜救單位29日在海底尋獲船身。（圖取自知床觀光船網頁shiretoko-kazu.com)

日本北海道一艘載有26人的觀光船KAZU 1，23日下午在知床半島海域失聯，已知14死12失蹤。搜救單位以聲納探索海底，在聲納發現異常反應的地點，由海上自衛隊掃雷艦「出島號」水中攝影機進行拍攝，最後在水深約120公尺的海底尋獲沉沒的KAZU 1船身。

★全球不明病因兒童急性肝炎累計190例 疑與腺病毒有關

世界衛生組織（WHO）25日表示，包括美國在內等多個國家爆發兒童急性肝炎疫情，最小患者為1個月大，至少有1名患者死亡與17名兒童需要肝臟移植。歐洲疾病預防管制中心26日指出，目前全球累計通報已約有190例。世衛已展開病原體調查，並表示調查著重在COVID-19爆發期間，是否因腺病毒傳播水平降低，使得鮮少接觸腺病毒的兒童因而對腺病毒的易感性增加，或者可能出現一種新型腺病毒，抑或是合併感染新型冠狀病毒。

★韓國5/2起室外可脫口罩 丹麥稱覆蓋率高停止接種疫苗成全球首例

韓國政府29日宣布，5月2日起將解除室外強制戴口罩規定，但將在5月10日上任的新政府認為，在缺乏科學根據下做此決定過於倉促。截至4月29日零時的24小時內，韓國境內新增5萬568例確診，穩定維持下降態勢，重症人數降至526例，重症病床使用率27.6%。丹麥衛生局28日指出，國內疫苗覆蓋率高，病毒已受控制，停止COVID-19疫苗大規模接種計畫，成為全球第一個因疫情獲得控制而停止大規模施打疫苗的國家。

★推特同意賣給馬斯克 全球首富改造社群媒體受矚目

推特董事會25日同意將公司以440億美元價格出售給馬斯克。（圖取自instagram.com/elonmuskes）

推特25日接受全球首富馬斯克求親，將以約440億美元（約新台幣1.29兆元）易主。推特執行長亞格拉沃告訴員工，這家社群媒體公司的未來充滿不確定性。外界關注推特設在舊金山的總部是否會遷移，以及美國前總統川普被停權的推特帳戶動向。對此，川普回應說，就算推特恢復他的帳號，他也不會使用。另外，馬斯克27日在推特發文，表示有意收購可口可樂公司，「要把古柯鹼配方加回去」。

國內新聞

★國衛院估單日4.5萬例 陳時中：確保藥物充分供應

COVID-19疫情升溫，國衛院估高峰期單日確診達4.5萬人，染疫總數可能達350萬人。指揮中心指揮官陳時中24日說，將再有1.5萬份口服抗病毒藥物到貨，確保供應充足。

★苗縣境內首次普查石虎族群 數量推估不到400隻

苗栗縣是瀕臨絕種保育類動物石虎的重要棲地，苗栗縣府委專業團隊首次進行境內石虎族群全面普查工作，25日公布成果報告，推估縣內定居石虎數量在339.9隻到362.6隻間。

★全台班班有冷氣25日啟動 蘇貞昌願孩童上課真舒適

行政院推動「班班有冷氣政策」，為全台國中小約3500多所學校，裝設18萬4000多部冷氣，25日啟動，改善孩童的學習環境。中央社記者李卉婷攝 111年4月25日

行政院推動「班班有冷氣政策」，為全台國中小約3500多所學校，裝設18萬4000多部冷氣，蘇貞昌25日到屏東鶴聲國小並與全台22縣市視訊同步啟動，並表示，願孩童上課真舒適。

★3+4居家隔離取消第3天快篩 第4天起外出須陰性

本土個案接觸者3+4居家隔離上路首日，指揮中心26日宣布，取消第3天快篩規定，但第4天後自主防疫期間，如須外出應快篩陰性後始得佩戴口罩外出工作及採買生活必需品。

★勞保年金5個年度調漲 最高6.71%、近50萬人受惠

請領勞保年金民眾注意，配合消費者物價指數成長，勞動部27日正式公告5月起將調整共5個年度勞工請領的勞保年金給付，調幅最高6.71%，預估約49萬2000名勞工受惠。

★華視臨時董事會推選鄭自隆接任董事長 總經理人選另議

華視28日召開臨時董事會，無異議通過鄭自隆（圖）接任華視董事長。（圖取自政大廣告系網頁comm.nccu.edu.tw）

華視28日召開臨時董事會，選出董事鄭自隆為新任華視董事長，華視發聲明表示，將另行召開會議決議總經理人選。至於公視董事長請辭案，前董事長陳郁秀表示會依程序進行。

★衛福部推估本土疫情 至5/5最多將破3萬7000例

本土疫情持續升溫，衛福部28日推估5月5日單日確診案例範圍落在1萬9258例至3萬7852例之間，最高機率則為2萬6864例。

★美挺台重獲WHA觀察員 外交部表達誠摯謝意

美國聯邦眾議院28日以壓倒性票數通過法案，協助台灣重新獲得WHA觀察員身分。外交部對此表達誠摯謝意。至於今年是否安排台美官員在日內瓦會晤，外交部說，雙方密切聯繫溝通中。

★財政部：今年貿易出超規模 將突破700億美元創新高

財政部統計處29日表示，全球晶片需求居高不下，加上台灣半導體領導業者持續推動供應鏈在地化，回流台商擴大在台產能，支撐出口成長動能，今年貿易出超可望破700億美元，突破史上新高。

★睽違近21年 標普調升台灣主權評等至AA+

標普全球評級（S&P Global Ratings）29日表示，考量台灣強健的外部指標與經濟表現強勁，把台灣主權評等從AA調升到AA+；這是睽違近21年來台灣主權評等再次來到AA+等級。

★食藥署核准首款家用唾液快篩 可望進口3000萬劑

食藥署29日核准國內首款家用唾液快篩試劑，原產國為南韓，經效能驗證確認PCR陽性一致率達95.83％，業者預計將進口3000萬劑，未來加上中文標示、說明書才能正式在台販售。