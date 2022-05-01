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牛打嗝放屁排甲烷 首度從太空衛星測得

2022/5/1 15:24
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）衛星檢測到美國加州農場中牛隻打嗝和放屁造成的甲烷排放量，這意味著牲畜造成的溫室氣體排放，即農業甲烷的主要來源，首度可從太空中測量到。

環境資訊公司GHGSat這個月分析了他們從衛星獲得的資料，確認甲烷的來源是鄰近加利福尼亞州貝克斯菲爾德（Bakersfield）約金谷地（ Joaquin Valley）的農場2月時所造成。

據GHGSat 所言，這十分重要，因為農業的甲烷排放量難以測量，但需要有精確的測量結果，才能為畜牧業制訂可執行的減碳目標。

GHGSat表示，如果這樣的情況持續1年，他們從單一農場測到的甲烷量將達5116噸，而若這些甲烷能捕捉起來，將可為超過1萬5000個家庭供電。

根據美國環境保護署（EPA）的資料，美國溫室效益氣體的排放量中，農業占了9.6%，其中有36%是甲烷，而大多因牲畜所造成。

拜登政府去年宣布降低甲烷排放的計畫。

美國環保署公布首個為減少現有來自石油和天然氣甲烷排放的規定，那些規定要求各家公司檢測和修復甲烷外洩的情況。農業部則是針對農民推動一項自願減排的獎勵性計畫。

在去年的氣候談判中，超過100個國家承諾在2030年前將甲烷排放減少30%，並停止、減少森林砍伐。聯合國糧農組織對此表示，要減少甲烷排放將有賴畜牧業配合，因為人造的甲烷排放中，有44%來自牲畜。

目前有幾種降低牲畜甲烷排放的方法正在測試中，其中包括在給牛隻吃的飼料裡添加海藻。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1110501

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