日相岸田結束亞洲行程轉往歐洲 4日會晤教宗

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本首相岸田文雄日前出訪印尼、越南及泰國，呼籲在對俄羅斯採取強硬態度上合作，接下來轉往歐洲訪問，已知4日將與教宗方濟各會談，這是日本首相時隔8年再訪梵蒂岡。

日本TBS電視台報導，岸田此行面對因應俄羅斯入侵烏克蘭在態度上與西方國家有所落差的東南亞國家，能否透過面對面的外交方式促使團結、又能讓這些國家展現多強硬態度，成為關注焦點。

岸田說：「在基本思考方式上，可以確認彼此都有共同認識，我認為有這樣的成效。」

岸田從「（日本是）亞洲唯一的七大工業國集團（G7）成員」立場出發，呼籲各國在對俄採取強硬態度上合作。

印尼將主辦今年11月的20國集團（G20）峰會，岸田此行就俄羅斯將與會一事，向印尼表達了日本的想法；另外，也與擔任今年亞太經濟合作會議（APEC）輪值主席國的泰國，確認彼此將在對俄方面合作。

至於與俄羅斯在歷史上關係很深的越南，雖然日越在點名譴責與是否制裁方面顯有落差，但岸田此行也成功促成越南首度表明將對烏克蘭提供人道支援。

共同社報導，羅馬教廷2日宣布，天主教教宗方濟各（Pope Francis）將於4日與岸田會談。這是繼2014年以來，時隔約8年再有日本首相訪問梵蒂岡。

方濟各從2013年獲選教宗以來，一直主張廢除核武器的必要性。在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）暗示可能在對烏克蘭戰事動用核武之際，方濟各面對曾遭受原子彈攻擊國家首相的岸田，可能朝實現「無核世界」推動彼此合作。

方濟各2019年曾訪問日本，並前往遭受原子彈攻擊的廣島與長崎訴求廢核，也與時任首相安倍晉三會談。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110503