韓國新法削減檢察官偵查權 檢方擬提違憲訴訟

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國國務會議今天頒布修正過後的檢察廳法及刑事訴訟法，大幅限縮檢方偵查權。持反對意見的檢方痛批政府拒絕溝通，表示可能採取違憲訴訟等各種法律途徑因應。

韓國國會在4月30日及今天分別通過檢察廳法及刑事訴訟法修正案，反對這項修法的檢方呼籲總統文在寅行使否決權。但文在寅隨即在今天下午召開的國務會議進行審議，兩項修法將在4個月後正式上路。

韓聯社報導，文在寅主持國務會議時表示，國會為檢察改革通過這兩項修法，現任政府應在任期內負責議決。

他也透過發言人表示，文在寅政府最優先的施政目標就是成為「人民作主的政府」，為避免權力機關受政治利用，做好本分角色，現任政府至今持續推動制度改革，讓各機關能互相制衡。

文在寅說明，這次修法將檢方直接搜查權限縮至腐敗及經濟2種犯罪，並將檢方內部搜查及起訴權分立，在沒有合理事由狀況下不得另起搜查，也不能就無關聯的案件強求陳述。

根據修法內容，韓國檢察機關的直接偵查範圍將從現行的貪腐、經濟、公職人員、選舉、軍工項目及大型事故等6大重大犯罪限縮至貪腐及經濟犯罪2項，其餘皆須移交警方查辦。

不過，考量到社會對選舉犯罪的憂慮，至今年底前仍維持檢方對6月地方大選相關案件的搜查權限。

文在寅政府5年任期內持續推動檢察制度改革，為此引發法務部與檢方的戰爭，總統當選人尹錫悅去年也是因與法務部衝突不斷，最後請辭檢察總長一職。這次修法被韓媒稱為檢察改革之戰的終結。

但修法並非改革的最後一步，執政黨共同民主黨為了完整廢除檢方的直接偵查權，規劃在一年半內推動建立被稱為韓版FBI的重大犯罪偵查廳，取代檢方調查重大犯罪案件的角色。

在國務會議議決公布這次修法內容後，大檢察廳召開記者會，批評國會與政府拒絕深度討論，表示將積極考慮採取違憲訴訟等所有可能的法律途徑。（編輯：周永捷）1110503