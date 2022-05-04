布林肯5日發表演說 勾勒美國對中國政策

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國務院今天指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）5日將發表演說，勾勒美國對中國的政策。

美國國務院聲明指出，布林肯將於美東時間5日上午11時（台灣時間5日晚間11時），在一場由亞洲協會（Asia Society）智庫在華盛頓的喬治華盛頓大學（George Washington University）主辦的活動中發表演說。

路透社報導，拜登政府執政超過1年，遭共和黨等人士批評依舊欠缺正式的對中策略。中國是全球第2大經濟體，為美國主要的戰略對手。

拜登政府2月時宣布印度-太平洋策略，承諾提供印太地區更多外交和安全資源，以對抗其所見中國建構區域勢力範圍的企圖。

拜登政府表示正針對中國制定一項個別的策略，但因俄羅斯侵略烏克蘭而面臨重大干擾。

知悉這項對中策略的消息人士上週告訴路透社，布林肯公開的內容預料不會很詳盡，主要是政府已經對中國發表聲明的彙整。

布林肯訂12、13日於華府主持東南亞國家協會（ASEAN）10國領袖峰會，他預計本月稍後前往日、韓等亞洲國家訪問。

儘管美中關係因眾多問題而持續緊繃，但美國官員表示，2個多月來沒有發現中國對俄羅斯提供軍事和經濟支援的行為，實為一項可喜的發展。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110504