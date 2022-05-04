旅日俄國女性賣烏克蘭食材 部分收入助烏國難民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）就在俄羅斯持續入侵烏克蘭的情況下，一名旅居日本兵庫縣的俄羅斯女性跟她日籍丈夫開始在經營的餐車販售烏克蘭產製食材，販售所得部分收入將用來協助烏克蘭難民。

日本放送協會（NHK）報導，這名俄羅斯女性說，厭惡戰爭、想幫助正處於嚴峻狀態的烏克蘭人的心情，跟自己的國籍沒有關係，她想傳達大家齊心相助的想法。

這名俄羅斯女性和日本籍丈夫住在兵庫縣南淡路市，平常經營餐車販售手工俄式料理。

因為反戰，這對夫婦在經營的餐車一併販售在烏克蘭製作的櫛瓜等產品，而販售這些產品營業所得，部分將捐出用來幫助烏克蘭難民。

夫婦兩人3日前往南淡路市一處觀光設施，由於日本正值黃金週，他們呼籲往來的出遊民眾能幫助烏克蘭。

從兵庫縣西宮市來玩、購買使用烏克蘭產蘑菇製成蘑菇醬的日本男性說，「這是很棒的方式，希望多少能幫上忙」。

這對夫妻接下來也將到淡路島各地販售，希望大家能一同協助烏克蘭難民。

另外，京都新聞報導，目前正在滋賀縣彥根市避難的一名50歲烏克蘭女性，正透過群眾募資希望購買一輛餐車，在日本販售母國料理。

這名女性將販售的是叫做「布利尼」的烏克蘭傳統料理，類似可麗餅用外皮包裹食材食用，目前預計5月28日開始營業。

這名女性一開始將使用當地民眾免費提供的車輛，之後再自行購車正式販售，也希望到時有能力雇用其他的烏克蘭難民。

每日新聞報導，這名烏克蘭女性是在3月下旬投靠住在彥根市的女兒，因為女婿認為她做的「布利尼」好吃，讓她興起想用料理跟日本人交流並重拾生活的念頭。5月28日起將在彥根城前的飯店附近開賣。

這名女性說，由衷感謝為她加油的日本民眾，也呼籲其他來自烏克蘭的難民不要害怕，抱持勇氣前進。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110504