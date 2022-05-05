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迷因女孩16歲輕生過世 母親悲痛發文[影]

2022/5/5 17:35（5/5 18:22 更新）
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波希在影片1:05處的搞怪表情成為網上熱門迷因。影片來源：Entertainment Tonight

（中央社紐約4日綜合外電報導）波希（Kailia Posey）5歲參加「小小選美皇后」（Toddlers & Tiaras），她的搞怪表情成為網上熱門迷因，然而近日才慶祝完16歲生日的波希卻傳出已經離世。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、「娛樂今夜」（Entertainment Tonight）報導，波希的家人今天在臉書（Facebook）發表聲明表示：「儘管她是個有成就的青少年，前途也一片光明，但不幸的是，她輕率做出了結束自己生命的決定。」

她的家人以波希的名義在華康社區基金會（Whatcom Community Foundation）設立一個捐款基金，幫助其他有自殺念頭的年輕人。波希的家人今天沒有立即回應置評請求。

波希的母親2日在社群網站證實女兒的死訊。她在臉書發文表示：「我說不出話來，腦袋一片空白。我美麗的寶貝女兒就這樣離開了。在我們哀悼失去凱拉（波希的名字）的同時，懇請大家給我們隱私空間。妳永遠是我的寶貝。」

波希生前最後一則Instagram發文停留在4月23日，她分享一張穿紅色衣服，長髮隨意披散在肩膀，站在樓梯上拍攝的照片，文字寫著「不關你的事」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110505

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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