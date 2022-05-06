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俄網紅全裸伴聖樹拍照 將遭峇厘島驅逐出境

2022/5/6 22:15
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（中央社印尼登巴薩6日綜合外電報導）印尼峇厘島官員今天表示，俄羅斯網紅法茲利瓦和丈夫在峇厘島旅行，法茲利瓦全裸依靠在一棵擁有700年樹齡的聖樹上拍照，冒犯當地文化，將遭當局驅逐出境。

在社群網站Instagram有1.8萬名粉絲追蹤的法茲利瓦（Alina Fazleeva）在塔巴南（Tabanan）一座寺廟，身體全裸緊貼一顆菩提樹，由丈夫幫她拍下一張唯美照片，並上傳到Instagram，立即爆紅，但也引起當地居民抗議。

峇厘島印度教文化認為，山脈、樹木和其他自然地物具有神聖性，因為其中都有神靈憑附。

峇里島移民局負責人馬尼胡魯克（Jamaruli Manihuruk）今天告訴記者：「他們兩人均被證實從事危害公共秩序、不尊重當地規範的活動，所以將被驅逐出境。」

他並說，這對夫妻將被印尼禁止入境至少6個月，且須按照當地信仰，參加聖地的淨化儀式。

法茲利瓦在她的Instagram帳號以英語和印尼語道歉，並承認她「犯了一個大錯誤」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110506

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