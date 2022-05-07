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英再捐287台發電機 援助烏克蘭醫院與避難所

2022/5/7 10:59
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國政府今天表示，除了先前已捐出的569台發電機外，將再向烏克蘭提供287台移動式發電機，為烏克蘭醫療機構與避難處提供電力。

路透社報導，英國商業、能源及產業策略部（Department for Business, Energy and Industrial Strategy）發聲明說，新捐出的發電機足以為近8000戶民宅供電，在烏東持續遭到戰火摧殘時，將用在醫院、避難處等必要服務上。

英國政府表示，這些發電機將運到一個波蘭政府的集散點，烏克蘭政府與能源網絡從當地取得後再把發電機配送到境內各處亟需電力的地方。

聲明還提到，英國政府也放寬向海外提供石化燃料支援的規定，以向烏克蘭供應更多重要能源。

這代表英國可以加入國際行動，解決烏克蘭危機對區域能源安全造成的衝擊，並迅速因應提供援助的要求。這些暫時性措施可讓英國向烏克蘭提供援助，確保足夠的燃油供應參與糧食生產等基本服務的車輛，並在冬季前協助累積能源儲備。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110507

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