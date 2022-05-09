VEX機器人世界大賽 台高中團隊奪冠

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台中美國學校AST-onishing G隊在實體競賽國中組以包括競賽精神及團隊表現優異的總體成績獲得評審獎。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年5月9日

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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）來自台中美國學校團隊參加2022年VEX機器人世界錦標賽，以機器人設計、團隊挑戰賽成績、技能挑戰賽成績及機器人程式的總體表現最優秀，獲得全能總冠軍，是台灣團隊參賽以來的最佳成績。

2022年VEX機器人世界錦標賽（2022 VEX Robotics World Championship）於5月3日至5日12日在美國達拉斯進行比賽，來自台灣25個機器人團隊，以「實體競賽」與「線上遠端競賽」參加比賽，與世界各地好手交流與競技。

面對來自全球各地的強手，台中美國學校AST-onishing A隊在線上賽中先獲得分區冠軍，晉級決賽時，再以優異成績獲得世界冠軍，並以賽事中機器人設計、團隊挑戰賽成績、技能挑戰賽成績及機器人程式的總體表現最優秀，獲得全能總冠軍（Excellence Award），是台灣團隊參賽以來的最佳成績。

另外來自台灣的團隊也獲得線上賽高中組幾項大獎，包括亞太美國學校 PAS1隊奪得最佳設計獎（Design Award）、台北美國學校Raid Zero B隊獲得巧思獎 （Think Award）及Happy Robot社團Pangolin隊拿下傑出建構獎（Build Award）。

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實體競賽的部分，台中美國學校AST-onishing G隊在國中組以包括競賽精神及團隊表現優異的總體成績獲得評審獎（Judges’Award）。Skywalker隊則在高中科學組獲得分區冠軍及驚奇獎（Amaze Award）。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文在賽後以視訊方式恭喜獲獎團隊，並轉致總統蔡英文及副總統賴清德賀電，肯定得獎團隊在世界級大賽發光之外，同時介紹及推廣台灣精神。（編輯：高照芬）1110509