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美國會將表決398億美元援助案 加碼助烏抗俄

2022/5/10 22:32
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天簽署新版租借法案，加速向烏克蘭援助武器。消息人士透露，國會民主黨人已同意緊急追加398億美元對烏援助，美國援助基輔武器運輸中斷的擔憂也暫獲緩解。

拜登上月要求國會批准追加330億美元，提供烏國安全、經濟和人道援助。如今眾議院可能最快10日就可以批准這項金額更高的法案，參議院也說已準備好迅速通過這項價值398億美元（約新台幣1兆1807億元） 的最新法案。

有關另項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關額外資金草案，部分民主黨人原本想將之與對烏緊急援助綁在一起，現在將單獨考慮。

拜登曾於4月28日要求國會核准330億美元，其中包括超過200億美元的對烏軍事援助。

消息人士告訴路透社，新提案可說明顯升級，再納入34億美元軍事援助，以及34億美元人道援助。

先前民主黨和共和黨人都宣稱支持向烏國提供更多援助，且將迅速核准緊急援助金。不過，兩黨因是否要在預算案中納入COVID-19相關救助金或收緊移民管制相關條款，因而出現意見分歧。（譯者：施施/核稿：林治平）1110510

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