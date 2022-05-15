水牛城超市槍擊案10死3傷 疑涉仇恨犯罪種族暴力

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）14日表示，正朝仇恨犯罪和出於種族動機的暴力極端主義，調查紐約州水牛城（Buffalo）造成10死3傷的連鎖超市大規模槍擊事件。

法新社報導，FBI特別探員畢隆賈（Stephen Belongia）在記者會上表示：「我們正朝仇恨犯罪和出於種族動機的暴力極端主義，調查這起事件。」

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路透社報導，一名18歲槍手14日下午在紐約州水牛城一家連鎖超市，開槍射殺10人並槍傷另外3人後，向警方投降。有關當局表示，他們將朝仇恨犯罪以及出於種族動機的暴力極端主義，調查這起大規模槍擊事件。

當局表示，那名白人犯嫌持一把突擊步槍，似乎是單獨犯案，他從紐約州一個郡的自宅開車數小時抵達水牛城，鎖定在主要是黑人社區的一家連鎖超市行凶，並在網路上直播犯案過程。官員指出，13名中彈受害人當中，包括11名黑人和2名白人。（譯者：劉學源/核稿：劉文瑜）1110515