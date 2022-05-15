黎巴嫩國會大選登場 執政聯盟料勝選

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（中央社貝魯特15日綜合外電報導）黎巴嫩自從陷入一連串危機，政府幾乎處於失能邊緣以來，今天首度舉行大選，專家預料，儘管民怨四起，統治菁英階級可望仍能贏得選舉。

這次選舉因國家陷入經濟困境，競選活動冷清，本次選舉合格選民有390萬人；投票所將在當地時間上午7時開始投票。

黎巴嫩當局在各地部署軍力，以確保選舉順利進行；國際金援機構表示，黎巴嫩必須舉行大選，這是取得重要金援的先決條件。

獨立派今年有望拿下比2018年一席更多的席次；但國會128席中的大多數，仍可能由目前的執政聯盟所掌控。

即將卸任的內閣是由伊朗支持的什葉派真主黨（Hezbollah）及兩大盟友所主導，這兩大盟友分別是議長柏瑞（Nabih Berri）所屬的什葉派政黨艾瑪爾（Amal）及總統奧恩（Michel Aoun）所屬的「基督教自由愛國運動」（Christian Free Patriotic Movement）。

世紀基金會（Century Foundation）分析師海勒（Sam Heller）表示：「似乎難以想像黎巴嫩人會把票投給同一群人，但這看來卻是最有可能的結果。」

黎巴嫩上次大選過後，貝魯特港市2020年8月發生史上最大非核爆炸之一，導致國內經濟危機雪上加霜。

法新社報導，今天的選舉固然可能無法讓政壇變天，但一些黎巴嫩人認為，這次投票對2019年10月反對運動所訴求的主張，是項重要的考驗。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110515