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羅馬尼亞國會議員公開挺台參與世衛大會

2022/5/18 06:27
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（中央社記者林育立柏林17日專電）世界衛生大會（WHA）將在22日登場，羅馬尼亞參議員費連坵（Daniel Fenechiu）透過影片力挺台灣參與。這是羅馬尼亞第一次有國會議員公開支持台灣參與世衛。

駐斯洛伐克代表處今天在推特轉發影片，羅馬尼亞參議員費連坵（Daniel Fenechiu）在片中表示，台灣正在幫助世界，而且有能力做更多，支持台灣參與世界衛生大會。

台灣在羅馬尼亞沒有設館處，由駐斯洛伐克代表處兼轄。

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費連坵曾任眾議員，2016年起擔任參議員，去年4月出任羅馬尼亞國會友台小組主席暨歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）的共同主席。他2017年訪問過台灣，對台灣相當友好。

駐斯洛伐克代表李南陽上月訪問羅馬尼亞時，曾在費連坵的安排下在國會發表演講，介紹兩國合作的機會，共有21名參議員和眾議員參加，在場議員一致支持台灣參與世衛大會。（編輯：陳政一）1110518

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