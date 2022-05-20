葉倫：G7財長會議同意注資 助烏克蘭度難關

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（中央社德國科尼斯溫特19日綜合外電報導）美國財政部長葉倫說，七大工業國集團（G7）財長今天同意在烏克蘭抵禦俄羅斯侵略時提供所需財政資源；此外，各國財政決策者也決定要達成他們所設的通膨目標。

七大工業國集團在德國的科尼斯溫特（Konigswinter）舉行財長與央行總裁會議，預定明天結束。路透社取得G7公報草稿，其中承諾提供184億美元，但葉倫在首日會後不願向媒體證實。

葉倫說，基輔當局估計，在國內經濟遭受戰爭重創下，未來3個月還需要150億美元來彌補收入損失，而G7會中承諾提供烏克蘭的資金超過這個數目。

美國聯邦參議院今天同意提供近400億美元援助給烏克蘭；葉倫說，其中包括75億美元新的經濟挹注。歐盟執行委員會也承諾提供烏克蘭90億歐元。加拿大、德國等其他國家也答應加碼。

葉倫說：「這訊息所傳達的是，我們力挺烏克蘭，大家會整合他們所需資源，幫助（烏國）度過難關。」

此外，葉倫表示，全球性的高通膨是一重大議題，但沒有一個決策者說要考慮提高通膨率目標。

她說：「大家討論的是，各國央行採取必要行動來展現他們努力實現先前所設定的通膨目標，這一點至關重要。」

葉倫說，她仍相信美國聯邦準備理事會（FED）可做到經濟「軟著陸」而不造成衰退，但要如何達成，取決於聯準會官員自身，不過，這「不僅需要技術，也需要運氣」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110520