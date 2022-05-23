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COVID新增病例下滑 WHO警告疫情還未結束

2022/5/23 14:49
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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）儘管Omicron變異病毒株掀起的疫情觸頂後，新增病例有所減少，但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天警告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情「絕對還沒結束」。

美聯社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦表示，「篩檢和序列數量減少，意味著我們對病毒的演化視而不見」。他也指出，較低收入國家有近10億人未接種疫苗。

世衛表示，3月下旬起，COVID-19新增病例數在連續幾週下降後，似乎已趨於穩定。

譚德塞表示，世界上60%的人打了疫苗，這讓事情有些進展，但「直到各地的人都打了疫苗，疫情才會在各地結束」。

他補充說：「在各個地區，有近70個國家通報的病例數仍在增加，且這發生在篩檢率直線下降的情況下。」

他表示，非洲的疫苗覆蓋率最低，通報的死亡人數正在上升；而57個幾乎都是高收入的國家，則是70%的人口都接種了疫苗。

譚德塞說：「疫情不會神奇地消失，但我們可以終結它。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110523

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