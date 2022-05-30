參院大選倒數階段 日首相岸田民調支持度創新高

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（中央社東京30日綜合外電報導）日經新聞報導，目前距離至關重要的參議院選舉只剩下幾週時間，根據週末的一項調查，日本首相岸田文雄5月支持率攀升至66%，為8個月前上任以來最高。

岸田文雄上週剛與美國總統拜登舉行會談。如果他領導的執政黨自由民主黨在7月參議院選舉中贏得決定性勝利，未來3年他將不會面臨另一次選舉的考驗，這將使他有充分的空間專注於一項政策計畫，包括在未來某個時候修訂日本和平憲法。

根據日經新聞和東京電視台在週末進行的調查，岸田文雄及其內閣的支持率，攀升至66%，比上一次4月的調查上升5個百分點。這也是他去年10月上任以來最高的紀錄。

61%受訪者表示，他們「肯定」岸田文雄與拜登的會談。會談時，兩位領導人同意就緊迫的安全問題進行合作，如中國日益專斷。此外，岸田文雄也誓言，將尋求「大幅」增加日本的國防預算。

岸田文雄最近結束了一系列外交訪問和在東京的會談，包括主辦由澳洲、印度、日本和美國領導人共同參與的「四方安全對話」（Quad）高峰會。

儘管分析家表示，與拜登會面肯定不會對岸田文雄造成任何損害，外交不太可能像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和經濟等國內問題，對選民產生重大影響。

針對政府處理烏克蘭戰爭後物價上漲以及燃料價格飆漲的方式時，61%受訪者表示不滿意，只有28%持肯定態度。

富士新聞網上週的一項調查中，岸田文雄的支持率也有所上升，達到68.9%，較上月上升3個百分點。但當被問到為何支持岸田文雄時，有38.2%、最多的受訪者表示，「因為沒有其他合適的人選」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110530