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德州社媒法禁平台審用戶言論 最高院裁暫緩實施

2022/6/1 14:32
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國德州一條禁止社群媒體平台以用戶觀點為依據「審查」貼文的爭議性法律，今天遭到最高法院裁定暫緩實施。

此法若上路，社群平台約束仇恨偏執言論、甚至連點出明顯造假的文章，都可能觸犯法律。

政治保守派指控臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社群媒體巨擘扼殺言論，但未提出佐證。社群媒體則是屢屢自辯，稱是根據真實世界傷害風險等因子，來決定是否審核內容。

美國前總統川普的支持者2021年1月6日攻擊國會山莊，試圖阻止總統當選人拜登上任，之後川普就被臉書和推特停權。

德州這條法律禁止用戶超過5000萬的社群媒體平台，依據用戶的政治觀點禁言。

會員包括亞馬遜（Amazon）、臉書和谷歌（Google）的產業協會NetChoice挑戰這項法律，並說服德州聯邦法院停止實施，直到釐清此法是否和美國憲法第一修正案（US Constitution's First Amendment）相衝突為止。

上訴法院後來支持德州，稱德州得繼續實施這項法律，此案因此提交到最高法院。

最高法院在今天支持原審裁定，在釐清是否應完全廢除德州HB 20法之前，此法暫緩實施。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110601

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