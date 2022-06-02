避受波及 中國領空禁被俄羅斯「國有化」外國客機

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（中央社台北2日電）外媒報導，中國政府禁止被俄羅斯「國有化」的外資客機飛入中國領空。此前，為因應歐盟制裁，俄羅斯准許境內的外資客機在俄羅斯重新註冊，引發飛機所有權爭議。

德國之聲中文網1日引述俄羅斯媒體報導，中國方面要求，只有營運商能夠證明相關飛機在俄羅斯註冊之前已於國外正式注銷使用的客機，才可飛入中國領空。

歐盟委員會今年2月表示，將禁止向俄羅斯航空公司出售任何飛機和設備。租賃公司則必須在3月底前終止與俄羅斯航空公司的合約。

航空分析公司Cirium表示，俄羅斯公司在役的980架客機中有777架是租賃的，而其中515架的市場價值估計約為100億美元，主要是由在愛爾蘭的外國公司所租用。

報導說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）3月時簽署了「允許根據俄羅斯政府決定登記國內公司租賃的外國飛機的權利的相關法律」。主要目的是保留俄羅斯航空公司中的外國飛機總量，以便在被制裁的情況下，民航還能不間斷地營運。

據報導，中國航空監管機構5月時要求所有外國航空公司更新所有權訊息和其他細節，而不能提供文件證明「相關飛機在俄羅斯註冊之前已在國外正式注銷」的俄羅斯航空空中巴士客機，禁止進入中國領空。

報導分析，中國官方雖然表示中俄關係「上不封頂」，卻試圖與蒲亭發動的俄烏戰爭保持距離，因此一方面批評西方對俄羅斯採取制裁，但由於擔心中國企業可能受到波及，似乎在避免採取可能被視為幫助莫斯科的措施。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110602