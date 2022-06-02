更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭將滿100天 中央社前進現場系列報導6/2起推出
國際

俄烏戰爭將滿100天 中央社前進現場系列報導6/2起推出

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

研究：打莫德納疫苗引發過敏皮疹 女性比例較高

2022/6/2 17:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）日本一項研究發現，女性施打美國莫德納（Moderna）疫苗第一劑，皮膚發生過敏疹副作用的比例大幅高於男性。

路透社報導，去年5月至11月針對5893人進行的研究發現，22.4%女性施打莫德納疫苗第一劑後出現遲發性皮膚過敏反應，相較下，男性比例為5.1%。

研究報告刊登在今天出刊的「美國醫學會期刊」（JAMA）上，其中指出，由於這種症狀輕微，不應視作mRNA疫苗的禁忌症。

任職日本東京自衛隊中央醫院（Self-Defense Forces Central Hospital）的報告執筆人指出，施打疫苗後的遲發性皮膚不良反應通常發生在接種6天後，在美國和歐洲也通報為罕見的不良事件。

但報告指出，在日本的發生率似乎較高，也許是因為日本人民對這些症狀的意識較強；至於女性發生率較高的原因可能在於體重差異，以及荷爾蒙和環境因素的作用。

美國和日本的莫德納公司代表，尚未對這項研究報告作出回應。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110602

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族