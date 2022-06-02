研究：打莫德納疫苗引發過敏皮疹 女性比例較高

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本一項研究發現，女性施打美國莫德納（Moderna）疫苗第一劑，皮膚發生過敏疹副作用的比例大幅高於男性。

路透社報導，去年5月至11月針對5893人進行的研究發現，22.4%女性施打莫德納疫苗第一劑後出現遲發性皮膚過敏反應，相較下，男性比例為5.1%。

研究報告刊登在今天出刊的「美國醫學會期刊」（JAMA）上，其中指出，由於這種症狀輕微，不應視作mRNA疫苗的禁忌症。

任職日本東京自衛隊中央醫院（Self-Defense Forces Central Hospital）的報告執筆人指出，施打疫苗後的遲發性皮膚不良反應通常發生在接種6天後，在美國和歐洲也通報為罕見的不良事件。

但報告指出，在日本的發生率似乎較高，也許是因為日本人民對這些症狀的意識較強；至於女性發生率較高的原因可能在於體重差異，以及荷爾蒙和環境因素的作用。

美國和日本的莫德納公司代表，尚未對這項研究報告作出回應。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110602