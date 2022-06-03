美團隊利用活體細胞重建人耳 造福小耳症患者

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國醫療團隊今天表示，已經利用病患自身細胞成功重建人耳，來進行3D生物植入，希望這項先驅性技術能被用來治療有罕見先天性缺陷的患者。

這項手術是早期臨床試驗的一部分，試驗目的在於評估植入物對小耳症（microtia）患者的安全性和有效性。小耳症患者的耳廓因為發育不全，天生較小。

這項植入技術被命名為AuriNovo，由3DBio Therapeutics公司研發，德州聖安東尼奧「小耳症－先天性耳畸形協會」（Microtia-Congenital Ear Deformity Institute）醫師波尼亞（Arturo Bonilla）領導團隊進行手術。

波尼亞在聲明中表示：「身為一名治療過來自全美和全世界、數以千計小耳症患者的醫師，我對這項技術對於小耳症患者和他們家人代表的意義感到鼓舞。」

他表示，希望這項植入技術有朝一日能取代現階段的治療方法，像是從病患的肋骨取下軟骨用來移植，或是使用多孔聚乙烯（PPE）等合成材料重建外耳廓。

重建步驟先是對患者的另一隻耳朵進行3D掃描，以建立藍圖，接著收集他們的耳軟骨細胞樣本，並培養到足夠數量。

這些細胞會與膠原蛋白為基底的生物墨水混合，形成外耳廓。植入物被一個列印出來、生物可分解的外殼包著，以提供早期支撐，但隨著時間推移，會逐漸被患者身體吸收。

植入的耳朵會隨著時間成熟，發展出自然的外觀與觸感，包括正常耳朵的彈性都有。

這項臨床試驗預料將招募11名患者參與，將在加州與德州進行。

波尼亞表示：「相較於利用肋軟骨重建，AuriNovo植入技術的手術過程較不具侵入性，我們也希望能藉此打造出比PPE更具彈性的耳朵。」

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根據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC），小耳症發生率約為2000至1萬分之一。產婦罹患糖尿病，以及飲食中碳水化合物與葉酸較低，會提高生出小耳症嬰兒的風險。

男孩比女孩更容易發生小耳症，西班牙裔、亞裔、太平洋島民和美洲原住民，發生小耳症的機率也比非西班牙裔的白人更高。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110603