6名泰國警察涉虐殺毒販 遭判處無期徒刑

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（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）泰國那空沙旺府的警察去年涉嫌向毒販索賄後將毒販悶死，影片流出震驚全國。貪污及瀆職中央刑事法院今天判決包括一名警察局長在內共6名警察無期徒刑。

24歲的毒販杰拉彭（Jeerapong Thanapat）去年8月6日死於那空沙旺府（Nakhon Sawan）的警察局內，一名基層員警檢舉他的上司向杰拉彭索取200萬泰銖（約新台幣171萬元），杰拉彭答應給100萬後竟被悶死。這名員警的上司指示其他人對外說杰拉彭是嗑藥過量。

去年8月22日檢舉函送至泰國警察總署，接著律師西塔（Sittha Biabangkerd ）8月24日將一段影片公布上網，影片顯示多名警察將袋子套在一名毒販頭上並對他拳打腳踢，毒販一開始還會掙扎，到後來倒在地上一動也不動。

影片公布後震驚全泰國，調查發現涉案的關鍵人物是那空沙旺府警察局長提提山（Thitisant Uttanapol）。

那空沙旺府法院稍後對提提山在內等7名警察發出逮捕令，他們接著被以涉嫌瀆職、恐嚇、虐待和謀殺等罪名起訴；不過提提山否認謀殺罪行，表示不是有意殺了毒販，當時把袋子套在毒販頭上是為了問出毒品下落，毒販的死是意外。

貪污及瀆職中央刑事法院（The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct）今天判決出爐，提提山和另外5名警察被判處無期徒刑，這6人原先被判處死刑，但法院調查這6人事後有把杰拉彭送醫急救，且提供補償給杰拉彭的家人，因此改判無期徒刑。

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還另有一名警察因為沒有直接涉及謀殺，但涉及虐待，因此被判8年有期徒刑。由於他也有試圖急救杰拉彭並提供補償給杰拉彭家人，因此改判5年4個月有期徒刑。

警方去年在案件爆發後搜查提提山位於曼谷價值6000萬泰銖豪宅，發現他擁有29輛車子，包括保時捷、賓士、法拉利、奧迪等名車，甚至還有藍寶堅尼的限量款。此事讓泰國警察名聲跌到谷底，小名為Joe（喬）的提提山也因為擁有眾多名車，而被稱為「喬法拉利」（Joe Ferrari）。（編輯：陳惠珍）1110608