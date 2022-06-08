日本一橋大學留學生入學考題外洩 中國男子涉案

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本位於東京都國立市的一橋大學今年1月舉行外國留學生入學考試時，發生數學題目外洩情況。日本警方今天逮捕涉案的一名20多歲中國男子。

日本讀賣新聞報導，一橋大學今年1月31日舉行私費留學生甄試時，一名男性考生在考試時間內以某種機器拍攝數學考題的考卷，透過社群網站傳送到中繼人處，中繼人再將圖像傳給外部的中國男子解題。

掌管東京警務的警視廳今天以涉嫌偽計業務妨礙（以造假手段妨礙業務）為由，逮捕一名20多歲的中國男子。這名男子被認為是把考生傳出的考題圖像送到外部的中繼人。日本警方也正考慮以同罪嫌逮捕一名20多歲的中國男性考生。

這名考生在考試前就透過中繼男聯絡外部一名中國代寫功課行業的男性解題。接獲考題圖像的男性認為事有蹊蹺，並未解題，聯絡一橋大學。一橋大學於是報警處理。

一橋大學表示，考試共有「日文」、「綜合科目」、「數學」3個科目，考生共67名，有29人合格。一橋大學今天發聲明表示，將全面配合調查。（編輯：林憬屏）1110608