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台美貿易倡議
新聞專題
台美貿易倡議4/28

WTO部長會議將登場 戴琪鄧振中雙邊會談受矚

2022/6/10 07:18（6/10 08:27 更新）
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WTO部長級會議將於12日召開，美國貿易代表戴琪（左）將率團前往，行政院政務委員鄧振中（右）也將與會。（左圖取自twitter.com/ambassadortai，右圖為中央社檔案照片）
WTO部長級會議將於12日召開，美國貿易代表戴琪（左）將率團前往，行政院政務委員鄧振中（右）也將與會。（左圖取自twitter.com/ambassadortai，右圖為中央社檔案照片）
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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）世界貿易組織（WTO）部長級會議將於12日召開，美國貿易代表戴琪將率團前往，行政院政務委員鄧振中也將與會。這是台美21世紀貿易倡議宣布後兩人首度碰面，是否利用機會舉行雙邊會談值得關注。

戴琪（Katherine Tai）目前正在法國巴黎出席經濟合作暨發展組織（OECD）部長級會議，並預計於11日與各國貿易部長舉行會議，討論美國主導的印太經濟架構（IPEF

IPEF小百科

印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。

架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。

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）與美國政府在該區域的持續經濟參與。

戴琪之後將轉往瑞士日內瓦，出席即將於12日召開的WTO部長級會議。台灣方面，則由鄧振中於台北時間10日率團前往參加。

這是台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

首次會議預定2022年6月底在美國華府舉行。

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（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）宣布後，雙方貿易代表首度面對面接觸。
戴琪與鄧振中曾在5月下旬，利用亞太經濟合作會議（APEC

APEC小百科

  • 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。
  • 1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。
  • 每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。
  • 不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。
  • 從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。
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）貿易部長會議舉行雙邊會談，議題觸及APEC、WTO與美台經貿關係。鄧振中會後曾透露，預計數週內再度舉行會談，兩人是否會循APEC前例，利用WTO機會再次雙邊會談，值得關注。

鄧振中日前接受台灣媒體訪問時曾表示，這次WTO部長會議將聚焦漁業補貼、疫苗專利權、WTO改革等3大議題。他將在部長會議中明確表達台灣立場，也會把握機會與WTO各會員國進行雙邊會談。

美台於1日同步宣布啟動21世紀貿易倡議，建立全新經貿談判架構，將就貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟共11項議題展開協商，以達成高標準且具經濟意義的貿易協定，推進與深化雙邊貿易關係。首次會議預計月底在華府舉行。（編輯：周永捷）1110610

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