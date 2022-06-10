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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/282

澤倫斯基簽署政令 制裁蒲亭與數十俄國高官

2022/6/10 16:44
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（中央社基輔9日綜合外電報導）根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的網站今天公布，他已簽署一項針對俄羅斯總統蒲亭及數十名俄國高官實施制裁的政令，包括資產凍結和旅行禁令。

路透社報導，被制裁的官員包括蒲亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）、總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）。

俄國於2月24日開始入侵烏克蘭，這些制裁於戰事邁入第4個月時實施，似乎已經不太可能造成象徵性以外的實際影響。

澤倫斯基在戰爭初期還尋求與蒲亭會面，俄方卻稱雙方代表團仍有許多準備性的談判工作要做。如今兩國之間的和平談判已經停擺，烏克蘭正遊說歐洲聯盟對俄國祭出第7輪制裁。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天說：「鑑於俄羅斯似乎打算在烏克蘭戰到最後一人，當然必須提高制裁壓力。」（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110610

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