巴西、美國總統首次會面 波索納洛籲建立緊密關係

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）巴西總統波索納洛與美國總統拜登今天首度正式會晤。會中波索納洛表示，巴西與美國先前因意識型態不同而分道揚鑣，但如今應該建立更緊密的關係。

路透社報導，拜登主動聯絡波索納洛（JairBolsonaro）後，雙方隨即急速安排會面。波索納洛向來崇拜前美國總統川普（Donald Trump），多次指控2020年美國總統大選作假，暗示拜登是非法總統；而拜登則因拉丁美洲大國巴西和阿根廷可能不出席美洲峰會，因此向波索納洛提出私人會面邀請，吸引他赴洛杉磯。

記者前往現場採訪時，看見美、巴兩國領導人分別坐在相隔一小段距離的扶手椅上。雙方透過翻譯聆聽對方所說內容時，似乎刻意避免目光直接接觸。

波索納洛表示，「我們有濃厚興趣，希望與美國建立愈來愈緊密的關係。」他與拜登一樣，對方發言時，大多望著前方。

「有時我們因為意識型態問題而疏遠對方。但我確信，自我們進入巴西政府以來，這是我們最好的機會，因為兩國政府擁有許多類同之處。」

波索納洛7日再度讚揚川普，並稱拜登在上屆美國總統大選獲勝相當「可疑」。這也導致外界對兩人會面意義的質疑聲浪日益升高。

拜登試圖利用這場區域峰會來修復川普治下美國與拉丁美洲的受損關係，並應對中國在該區域日益增強的影響力。

不過，拜登以非民主國家由為、排除敵對的古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉參加美洲峰會的決定，激起這3國盟友的強烈反彈與杯葛行動。

與此同時，對於即將競選連任的波索納洛而言，與拜登會面有助拉抬他的聲勢。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110610