歐洲最大紙板商英格蘭廠房遭祝融 未傳傷亡

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）歐洲包裝紙板大廠Smurfit Kappa在英格蘭中部的一間大型包裝廠發生大火，一處倉庫內大量紙張和成捆的紙板起火燃燒。

英格蘭西密德蘭郡（West Midlands）消防局說，來自伯明罕（Birmingham）周邊的西密德蘭地區消防人員經過整晚灌救後已控制火勢。消防局說，沒有接獲任何人員傷亡的通報。

愛爾蘭的Smurfit Kappa是歐洲最大包裝紙板生產商，伯明罕的工廠是公司在英國經營的兩家造紙廠之一，每天生產500至700公噸的包裝紙板，這些紙板隨後會做成紙箱。

西密德蘭郡消防局說，在火勢最大的時候，動用了30多個消防設備，包括兩台雲梯消防車、多輛消防車、一台大容量抽水機和一架無人機。

消防局表示，在8000公噸壓縮紙板起火後，已宣布火災為重大事件。消防局在網路上發布的照片顯示，現場大片面積的成捆紙板陷入火海。

Smurfit Kappa過去兩年一直在因應產品需求的激增，Smurfit Kappa今年稍早說，系列產品在其經營的36個國家中幾乎全部賣光。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110613