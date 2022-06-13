東京國稅局職員等詐領疫情補助金 主嫌落網

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）東京國稅局職員等涉嫌詐領COVID-19疫情補助金共2億日圓，日本警方今天以涉嫌詐欺逮捕一名從國外返國的31歲男子。男子被認為是幕後主使人。

日本讀賣新聞報導，日本在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間提供公司經營者補助金以維持事業，有東京國稅局職員等「揪團」詐領，遭警方逮捕。

今天從阿拉伯聯合大公國杜拜搭機返回日本的松江大樹被日本警方認為是主導約200件、共2億日圓（約新台幣4488萬元）詐領補助金案的人物。

警方表示，自稱經營不動產事業的松江於2020年8月左右，與東京國稅局鶴見稅務署職員、24歲的塚本晃平共謀，誘騙一名埼玉縣17歲男高中生偽裝成受到疫情影響收入減少的個人投資家，申請領取政府補助金100萬日圓。

詐領疫情補助金案，警方從去年到本月之間已逮捕塚本、27歲的大和證券公司前員工中峯竜晟等男女9人，這些人涉嫌犯詐欺罪，有的已被起訴。申請領補助金的名義人高中生、大學生等7人也因涉嫌犯詐欺罪，被書面函送檢方偵辦。

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日本警方研判，今年2月從日本出境前往杜拜的松江是「揪團」詐領政府補助金的幕後主使者。日本警方今天上午申請逮捕狀，松江下午5時半左右搭機抵達日本成田國際機場（千葉縣成田市）時，警方以涉嫌詐欺將他逮捕。松江接受警方調查時說：「等律師來再說。」

報導說，松江等人勸誘年輕人等詐領疫情補助金的手法是告訴這些人用疫情補助金投資加密資產，投資報酬可以翻倍。（編輯：馮昭）1110613