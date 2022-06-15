日本參議院大選7月10日登場 改選補選共125席

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本政府今天因應通常國會休會舉行臨時內閣會議，決定參議院大選將於6月22日公告、7月10日投開票的選舉日程。參議院248席將改選124席，加上1席補選，這次總共要選出125席。

日本國會會期分為常會、臨時會、特別會，但一般習慣稱為通常國會、臨時國會及特別國會。

日本政府總務省官網指出，參議院不像眾議院可以透過解散選舉，而是隨6年任期屆滿進行改選；根據憲法規定，參議員任期交錯，每3年改選半數席次。

參議院議員目前共有248席，其中100席由比例代表選出，另外148席從各選區選出；因此，每3年改選半數50席比例代表議員，及74席區域議員。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本公職選舉法規定，參議院大選須在參議院休會隔天起算24天後、30天內舉行。

這次參議院大選將改選74個區域席次、補選一席非改選區域席次，及改選50席比例代表席次，總計125個席次。

雖然大選尚未公告，但預料朝野政黨事實上選戰將起跑，針對經濟、外交和安全保障，及社會福利等政策展開論辯。

產經新聞報導，自民黨與公明黨執政聯盟把取得參議院過半席次（125席）定義為勝利，兩黨目前擁有69席非改選席次，意謂著必須在這次大選至少拿下56席。

但考量到讓首相岸田文雄保有黨內向心力，並建立穩固的政權基礎，所以這次目標應該是爭取改選加補選總席次過半數的63席。

執政黨在眾議院擁有多數席次，只要在參議院也能維持過半數席次的話，基本上可以通過所有法案穩定執政。

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如果執政黨在參議院未取得過半席次造成「眾參扭曲」（扭曲國會），讓在野黨在參議院法案審議握有主導權的話，將讓執政陷入危機狀況。

自民黨與公明黨在2007年參議院大選未拿下過半席次，兩年後在2009年眾議院大選敗北，淪為在野黨。取得政權的舊民主黨等隨後也未在2010年參議院大選取得過半席次，接著輸掉2012年眾議院大選，讓自民黨與公明黨再度奪回政權。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110615