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拜登簽署海運法案 減少出口商品積壓

2022/6/17 18:55
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統拜登今天簽署法案，改善對海運的監管工作，以抑制通貨膨脹並緩解出口積壓。

獲兩黨支持的這項法案本週稍早以369票對42票，在國會眾議院通過。拜登表示，他已「承諾，將取締收費調漲到傷害一般美國家庭的海運公司」。

新法將增強美國聯邦海事委員會（FMC）的調查權力，並提高業界慣常作法的透明度。聯邦海事委員會是美國監管海運的聯邦機構。

拜登說：「這將有助於使海運費用開始調降。」

根據新法規定，聯邦海事委員會有權對海上公共運送人（ocean common carriers）的商業慣常作法展開調查。海上公共運送人一詞大體是指在公海作業的貨輪。

這項法律也有強制執行規定，可要求船舶每季須向海事委員會通報「進出口總噸數」。同時根據海事委員會所制定的法規，這項新法禁止海運公司無理拒絕承運美國出口商品。

世界航運理事會（World Shipping Council）表示，將與美國聯邦海事委員會攜手執行這項新法，「以使供應鏈中斷降至最低」。（譯者：張佑之/核稿：劉學源）1110617

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