中俄合作 習近平：具高度抗壓性和內部潛力

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（中央社台北18日電）中國國家主席習近平昨天在聖彼得堡國際經濟論壇線上致詞時表示，中俄兩國合作具高度抗壓性和內部潛力；他並說，對中國經濟充滿信心，韌性強、潛力足、長期向好的基本面並未改變。

官媒新華社今天報導，習近平17日晚應邀以視訊方式出席第25屆聖彼得堡國際經濟論壇全會並致詞說，當前世界百年變局疊加世紀疫情，經濟全球化遭遇逆流，落實聯合國2030年可持續發展議程面臨前所未有的挑戰。

習近平表示，要把握機遇、直面挑戰，推動全球發展倡議落地落實，包括塑造有利發展環境、提振發展夥伴關係、推動經濟全球化進程以及堅持創新驅動。

在推動經濟全球化進程方面，他指出，要摒棄脫鉤、斷供、單邊制裁、極限施壓，消除貿易壁壘，維護全球產業鏈供應鏈穩定，攜手應對日趨嚴峻的糧食、能源危機，實現世界經濟復甦。

今年3月起中國大陸多地爆發新一輪COVID-19疫情，在官方強硬的「清零」政策下，民生、經濟大受衝擊，外界普遍預測中國今年5.5%左右的經濟成長目標難以達成。

習近平在論壇則指出，「中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，我們對中國經濟發展充滿信心」。中國將繼續推動高質量發展，堅定不移擴大高水平開放，推進高質量共建「一帶一路」。

他還說，中國願與包括俄羅斯在內的世界各國一道，共創發展前景，共享增長機遇。

另據俄羅斯衛星通訊社中文網，習近平在論壇全體大會表示，中俄合作具有高度抗壓性和內部潛力。

據報導，習近平的講話從回顧俄羅斯總統蒲亭2月訪問中國出席冬季奧運會開幕式開始。他指出，俄羅斯和中國的合作不斷增加，這表明兩國壓力容忍程度很高。

此前，習近平15日與蒲亭通話，重申兩國在主權、安全等問題相互支持。對此，美國國務院警告，在俄羅斯侵略烏克蘭問題上支持俄方的國家是站在「歷史錯誤的一邊」。

本屆聖彼得堡國際經濟論壇15至18日在俄羅斯聖彼得堡以線上線下結合方式舉行。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110618