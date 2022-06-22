涉新疆禁令生效 布林肯：號召盟邦打擊強迫勞動

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國今天開始實施2021年底通過的「防止維吾爾人強迫勞動法」，國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國正號召盟邦打擊中國新疆地區強迫勞動。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP）今天開始落實總統拜登（Joe Biden）去年12月簽署成為法律的「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

海關與邊境保護局之前已表示準備落實這項法律中的「可反駁推定」（rebuttable presumption）機制，即推定所有來自新疆的商品都涉及強迫勞動，除非能證明不涉及強迫勞動，不得輸至美國，並表示取得豁免所需的事證門檻「非常高」。

布林肯在聲明中說：「我們正號召盟邦和夥伴確保全球供應鏈沒有使用強迫勞動，公開譴責新疆暴行，並加入我們的行列，呼籲中華人民共和國政府立即停止暴行和侵犯人權。」

「我們將持續和跨部門夥伴與企業接觸，提醒他們美國的法律義務。」

美國政府稱中國在新疆打壓維吾爾族等少數民族的行徑構成種族滅絕，中國則否認新疆存在侵犯人權的行為。中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，美方試圖在新疆製造強迫失業。

美國和英國等多國已要求聯合國旗下國際勞工組織（International Labour Organization）成立調查團，調查中國新疆地區涉嫌虐待勞工情事。（譯者：陳政一）1110622