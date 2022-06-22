油價飆漲 拜登將要求國會停徵3個月聯邦汽油稅

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登今天將要求國會停徵3個月的聯邦汽油稅，因為油價飆升引發美國人普遍憤怒，而關鍵的期中選舉距今僅幾個月。

美國政府高級官員說，白宮希望在9月前停徵每加侖18美分的汽油稅，並呼籲同樣徵稅的美國各州也這樣做，以給予因俄羅斯總統蒲亭入侵烏克蘭造成油價上漲而受到打擊的美國消費者直接濟助。

這名官員說，自從蒲亭今年稍早開始在烏克蘭邊境增兵以來，每加侖油價已上漲近2美元。

聯邦汽油和柴油稅協助為公路信託基金（Highway Trust Fund）提供資金，這項基金用於維護道路和支持公共運輸，但拜登將呼籲國會確保該基金不會因收入受損而受到影響。

官員說：「由於今年我們的赤字已經下降歷史性的1兆6000億美元，總統相信我們可以暫停徵收聯邦汽油稅來幫助消費者，同時利用其他收入使公路信託基金能承擔約100億美元的支出。」

蒲亭在2月24日入侵烏克蘭後，造成美國和全球油價飆升，加劇原已上揚的通貨膨脹，拜登已經採取措施舒緩油價走高的痛苦。

但由於全國平均汽油價格接近每加侖5美元，拜登政府迫切希望在11月期中選舉前減輕消費者對油價上漲感到的痛苦，因為這可能會導致民主黨失去對國會的控制。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110622