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獵犬「小喇叭」勇奪美國西敏犬展全場總冠軍

2022/6/23 17:50
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（中央社紐約22日綜合外電報導）一隻叫做「小喇叭」的獵犬今天在已有146年歷史的西敏犬展勇奪全場總冠軍（Best in Show），擊敗涵蓋200個品種的3000多隻狗，獲得美國最負盛名的犬展獎項。

路透社報導，來自伊利諾伊州聖約瑟（Saint Joseph）、4歲半的公狗小喇叭（Trumpet）馴狗師為布納（Heather Buehner）。

西敏犬展（Westminster Kennel Club Dog Show）在紐約市以北約40公里、位於紐約州泰瑞鎮（Tarrytown）的場地舉行，這隻有標誌性鬆弛皮膚的可愛獵犬，受到群眾喜愛。

紐約長島一個學區的負責人兼評審史圖茲（Don Sturz）宣布牠贏得全場總冠軍，第2名則是法國鬥牛犬「溫斯頓」（Winston），牠的主人包括洛杉磯電光隊的職業美式足球運動員佛克斯（Morgan Fox）。

這場可溯自1877年的年度賽事，今年有來自美國和其他9個國家犬隻參賽，已經成為每年高人氣的電視轉播節目。

每個犬種會誕生一名贏家，而後品種優勝者被分為7組，每組冠軍將角逐犬展總冠軍。

21日選出4隻入圍決賽的犬隻有代表獵犬組的「小喇叭」；非運動犬組的法國鬥牛犬「溫斯頓」；玩具犬組的馬爾濟斯「好萊塢」（Hollywood）；畜牧犬組的德國牧羊犬「瑞佛」（River）。

22日還提名了另外3隻入圍者，運動犬組的英國蹲獵犬「貝兒」（Belle）；工作犬組的薩摩耶「前鋒」（Striker）；以及梗犬組的萊克蘭梗MM。

過去兩年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，主辦單位將比賽地點由以往的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）改至場館較小的林德赫斯莊園（Lyndhurst Mansion）。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110623

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