闖關嚐美食 匈牙利台灣華語中心第一期結業

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（中央社記者林育立柏林25日專電）匈牙利「台灣華語文學習中心」日前透過新鮮的闖關和美食體驗活動，為就讀第一期的學生舉辦結業式，校長李怡瑩期盼能深耕當地，擴大正體華語文的學習社群。

駐匈牙利代表處透過新聞稿表示，匈牙利台灣華語文學習中心11日和18日兩天舉辦期末闖關和亞洲美食活動，昨晚並頒發結業證書，一共吸引50多人參加。參與者必須完成漢字、生詞、句子重組等不同任務，通過關卡即可品嚐台灣粽子、港式拉茶等美食。

校長李怡瑩表示，多元文化是台灣的特色，與會來賓可藉各國美食體驗台灣文化的包容性。活動反應熱烈，至少留住第一期的1班舊生願意繼續學習，並成功招到來自法國等國的新生加入7月開始的第二期課程。

李怡瑩期盼透過文化體驗活動，讓台灣華語文學習中心的品牌深耕當地，如同心圓的漣漪不斷擴散，形成更廣的學習社群。

在僑務委員會的支持下，由旅匈台僑成立的「玉山中文學校」轉型的台灣華語文學習中心，今年3月在匈牙利首都布達佩斯揭牌，目標是推進台匈文化、社會的交流和提供正體華語文的教育。（編輯：黃自強）1110625