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南非酒館驚傳22年輕人離奇死亡 初步排除踩踏釀禍

2022/6/26 19:27（6/26 19:45 更新）
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（中央社約翰尼斯堡26日綜合外電報導）南非資深安全官員今天說，南部城市東倫敦（East London）附近一家酒館至少有22名年輕人離奇死亡，目前死因還在調查中，初步排除踩踏釀禍。

南非東開普省（Eastern Cape）衛生局發言人馬納納（Siyanda Manana）表示，目前已有22人死亡，死者遺體將送到停屍間，讓親人協助辨認身分。「我們將立即展開驗屍，以了解可能的死因。」

東開普省警方發言人基納納（Thembinkosi Kinana）告訴法新社：「我們仍在調查事件的相關情況。」他說，受害者的年齡在18到20歲之間。

東開普省社區和安全部門官員賓克瑟（Unathi Binqose）在現場說，排除死因是踩踏的可能性。

賓克瑟接受法新社電訪時說：「很難相信這是踩踏，因為死者身上沒有明顯的開放性傷口。」

根據當地地區性報紙DispatchLive報導：「屍體散布在桌子、椅子和地板上；沒有明顯的受傷跡象。」

電視台拍攝的畫面顯示，警方試圖安撫聚集在夜店外的家長和圍觀者。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110626

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