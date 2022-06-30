新加坡力拚農產自給率 台達植物農場最快2024量產[影]

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台達推出植物農場，可種岀48種蔬菜，目前在新加坡榜鵝數位園區展示的貨櫃型植物農場主要種植不同品種的生菜。圖攝於6月7日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月30日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）新加坡超市架上有著來自馬來西亞、中國、澳洲的蔬菜，本土農產品僅佔少數。為提升國內產量，星政府提出「30·30願景」，除了有頂樓打造而成的城市農場，貨櫃型植物農場也可望投入生產。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰事延燒在在凸顯糧食安全重要性。新加坡9成以上的食物來源仰賴進口，為強化糧食安全、提高國內生產量，星政府2019年就提出「30·30願景」，目標在2030年前達成當地生產農產品能滿足星國民眾30%的營養需求，其中20%來自蔬菜水果，其餘10%來自魚肉、雞蛋等所含的蛋白質。

在疫情推波助瀾下，台達集團也加快腳步在新加坡推出貨櫃型植物農場，去年起在新加坡榜鵝數位園區（Punggol Digital District）進行展示。榜鵝數位園區是新加坡首個智慧商業園區，台達是首批進駐的國際企業之一。

台達新加坡總經理古馥華接受中央社記者專訪時表示，新加坡土地資源有限、物價又高，當地政府力推「30·30願景」之際，相信台達植物農場會有很好的發展。

她說，台達植物農場共有2種類型：貨櫃型及室內植物農場，兩者都是希望從傳統農作變成自動化、數據化，「所有生產可以像工廠式管理」，藉以控制產品品質及產量。

台達指出，這個12公尺長的貨櫃型植物農場整合公司旗下自動化、風扇及散熱解決方案、LED照明等產品及系統，在無毒、低碳的環境下種植蔬菜，且用水量僅不到傳統耕種方式的5%。

台達主要提供電源管理與散熱解決方案，也長期關注環境議題，持續提升產品能源轉換效率，以減輕全球暖化衝擊；近年來，逐步從關鍵零組件製造商變成整體節能解決方案提供者，聚焦「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」等3大領域。

古馥華表示，台達從2011年就開始發展植物農場，希望結合自身研發的科技與產品，試圖解決糧食短缺問題。經過幾年的研發與改良，目前已有一套模型系統，可種出多達48種蔬菜，包括生菜、茼蒿及小白菜等。

不僅於此，她說，台達也有團隊協助因應農夫、投資者等不同客戶的需求，提供客製化方案。

植物農場裡的自動化、LED照明及智慧監測系統提供優化的生長環境，種出來的蔬菜不僅賣相好看、好吃且營養價值更高。古馥華指出，全自動化的種植方式還可針對不同消費族群、不同市場的喜好做出調整，例如，老年人可能不適合吃太脆的蔬菜，「我們都可以做改變」。

在價格方面，她說，植物農場的蔬菜價格接近新加坡當地生產的有機蔬菜，250公克的蔬菜要價約新幣4.5元（新台幣96元）。

古馥華表示，台達貨櫃型植物農場一般有2條生產線，一貨櫃的單月產量可達750至800公斤，「我們覺得這個植物農場對新加坡來說，是生產率比較高的方式」。

為實現「30·30願景」，新加坡近來可看到越來越多頂樓空間變身「城市農場」，市面上也出現培植肉、植物肉等新興食物。

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目前在新加坡看到許多這方面的創新，加上星政府大力支持，古馥華推估，「2024年開始會看到有些量產的農場應該會出來，開始看到一些量產的蔬菜」，提供消費者另一種選擇。

除了新加坡市場，古馥華表示，泰國、澳洲及中東國家也都有推廣植物農場的潛力。像是澳洲、中東等幅員廣大、日照充足的地方，還可利用太陽能做為電力來源，不需和主電網接通，這樣一來，連蔬菜生產都完全支持綠能，「意義又更不一樣了」。（編輯：高照芬/周永捷）1110630

台達在新加坡榜鵝數位園區展示的貨櫃型植物農場整合公司旗下自動化、風扇、LED照明等產品及系統，在優化環境中種植蔬菜。圖攝於6月7日。 中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月30日

新加坡政府提出「30·30願景」以提升國內農產自給率。台達新加坡總經理古馥華日前受訪說，估計台達的貨櫃型植物農場最快可於2024年量產。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月30日