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太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

2022/7/1 17:33
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）研究人員今天表示，太空人的骨質密度會在數月的太空任務中流失「原先數十年才會流失的量」，甚至於回到地球1年後仍無法恢復，恐成為未來火星任務的「大問題」。

法新社報導，先前研究顯示，太空人在太空中每個月都會流失1%到2%的骨質密度，因為在太空中站立和行走，缺乏重力的情況減輕了雙腿的壓力。

為了解太空人雙腳回到地面後如何恢復，一項新研究檢查17名太空人在國際太空站（ISS）停留之前、期間和之後手腕和腳踝的情況。

研究共同作者、加拿大卡加立大學（University of Calgary）學者包伊德（Steven Boyd）指出，太空人失去的骨頭密度，相當於他們回到地球後數十年內才會流失的數量。

研究人員發現，其中9名太空人的脛骨密度在回到地球1年後尚未完全恢復，仍缺乏約10年的骨密度。

包伊德補充說，在國際太空站上執行任務時間最長，約莫4到7個月不等的太空人，恢復最慢。

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他告訴法新社：「你在太空中停留的時間愈長，你失去的骨頭密度就愈多。」包伊德並表示這對未來計畫的火星任務來說是個「大問題」，因為未來任務可能會需要太空人在太空中度過好幾年時間。

包伊德說：「隨著時間推移，情況會繼續惡化嗎？我們不知道。我們可能會在一段時間後達到穩定狀態，或者我們可能會繼續失去骨質。但我無法想像完全流失的程度。」（譯者：陳怡君/核稿：何宏儒）1110701

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