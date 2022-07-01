秘魯山崩掩埋150棟民宅 民眾倉皇逃難畫面曝光

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（中央社利馬30日綜合外電報導）秘魯北部查文德萬塔爾（Chavin de Huantar）地區今天傍晚發生山崩，現場影片可見山坡突然崩塌，約150棟房屋被掩埋，民眾嚇壞尖叫奔逃，死傷未明。

英國「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，秘魯國防部長加維迪亞（Jose Luis Gavidia）向秘魯國家電視台（TVPeru）證實，有150棟房屋被埋在土石堆中。地區救難單位COER已呼籲村民撤離。

加維迪亞說：「我接到總統命令前往查文德萬塔爾。我們得到的初步報告是，大約有150棟房屋受到影響。我們已派士兵前往當地。」

COER本週稍早曾警告，查文德萬塔爾有發生山崩的危險，當地居民住在一個陡峭的山坡下方。

秘魯Canal N電視台一名記者在現場最新報導說：「現在入夜後，人們仍感到十分恐慌和困惑。當局正在前來這個地區協助救出受困者。」

其中一個影片可見，一股巨浪般的大批岩石落下，掀起大片塵埃，天空瞬間變暗。

COER並未說明有多少人受傷。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110701