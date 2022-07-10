布林肯籲中國支持緬甸恢復民主 矢言續施壓軍政府

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（中央社曼谷10日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天造訪泰國，與緬甸民主人士會面，布林肯矢言不會放鬆對緬甸軍政府的壓力，還要中國一同支持呼籲緬甸恢復民主。

緬甸軍方去年2月推翻文人政府，讓華府促進的十年民主轉型戛然而止。布林肯此次訪問泰國，除與泰國領導階層見面，也與緬甸民主派青年會面。為保護他們的家人，會面是在鏡頭外進行。

布林肯承認美國制裁緬甸軍政府的策略並未奏效，但他承諾，就算華府把對抗俄羅斯侵略烏克蘭視為優先要務，仍會關注緬甸。

布林肯告訴記者：「不幸的是，我們肯定沒看到正向發展，相反的，我們繼續看到對緬甸人民的壓迫。我們會繼續尋找我們和其他國家能採取的方法，實質施壓他們回到民主道路。」

布林肯並要求東南亞國家協會（ASEAN）讓緬甸政權為自身做過的承諾負起責任。緬甸軍政府去年4月曾與東協達成「共識」，其中包括與反對派對話。

布林肯昨天剛與中國外交部長王毅在印尼峇里島（Bali）對談。今天他拒絕批評王毅近期曾訪問緬甸，但要求北京支持國際呼籲緬甸恢復民主。

布林肯說：「我認為，看到緬甸回歸遭政變暴力中斷之路，中國也有義務，且符合其利益。」

緬甸自從軍方推翻政府並逮捕文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，已有數以萬計的人逃到國外，同時人道條件惡化，種族衝突升溫。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110710