北約前高官：歐洲應全面強化韌性 因應中國威脅

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（中央社記者林育立柏林12日專電）北約新戰略首次提到中國，曾長年為北約規劃戰略的專家巴布斯特表示，歐洲應全面強化科技等領域的韌性，因應中國的威脅。

歐美軍事同盟「北大西洋公約組織」（NATO）日前在峰會通過新戰略，將入侵烏克蘭的俄羅斯定義為「最重大且直接的威脅」，並首度納入中國，指中國對北約的利益、安全、價值帶來「系統性挑戰」，未來北約和中國的關係備受關注。

針對中國與俄羅斯的結盟關係，巴布斯特（Stefanie Babst）接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，中俄同樣堅決反對西方的自由民主體制，有意顛覆國際秩序，在所有的政治領域加強合作，兩國的盟友關係對西方帶來「戰略同時性」的挑戰。

德國籍的巴布斯特，從2012年至2020年負責北約的戰略展望小組（Strategic Foresight Team ），為北約規劃長期戰略。

她指出，從科技、經濟、安全的觀點來看，中國對西方的威脅比俄羅斯要複雜的多，可惜北約一直沒有針對中國發展出有效的圍堵政策。

中國與入侵烏克蘭的俄羅斯站在同一陣線，讓歐洲警醒中國可能帶來的威脅。對此，巴布斯特表示，歐洲需要長期性的中國戰略，在科技、經濟、對稀土等原物料的依賴、網路防護、假新聞等領域全面強化韌性，因應中國威脅。

她舉例說，歐洲不應該再賣港口等關鍵基礎建設給中國，禁止華為參與電信基礎建設，並注意中國為拿下台灣，正從歐洲因應俄烏戰爭的作法吸取教訓。（編輯：馮昭）1110713